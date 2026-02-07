Існує "щось після життя": атеїст розповів, що побачив після клінічної смерті

Клінична смерть / © Pixabay

Атеїст, який пережив клінічну смерть, розповів про те, що він побачив після того, як, здавалося б, життя закінчилося, і зазначив на існування «чогось після смерті».

Про це пише видання UNILAD.

Як повідомляється, про свій досвід атеїст поділився на платформі Reddit, де обговорювалася тема клінічних смертей та пережитих «післясмертних» станів. Обговорення на Reddit почалося з питання користувача: «Цікавлюся, чи були атеїсти або колишні атеїсти, які пережили клінічну смерть, і що вони бачили?» Відповідь з’явилася швидко і виявилася вражаючою.

Чоловік, який себе ідентифікує як атеїста, описав свій досвід так: «Клінічні смерті індивідуальні, у кожного вони різні. Особисто я не турбувався про небуття після життя — це мене не лякало».

Проте під час власного переживання він здивувався наявності «чогось після смерті» і довгий час не міг пояснити цей феномен у межах власного світогляду. «Тепер я не належу до жодної інституційної релігії, але я розумію, що щось існує після смерті», — зазначив атеїст.

Він детально описав побачене: «Під час клінічної смерті я відчував любов і світло. Переді мною спостерігали три сутності, дві чоловічі та одна жіноча. Різницю між ними я не міг чітко розрізнити, але відчував їхню присутність».

Досвід такого роду не обмежується лише Reddit. Відомі особи, наприклад американський актор Джеремі Реннер, також переживали подібні стани. У 2023 році він отримав тяжкі травми внаслідок аварії снігоочисної машини, через що, за його словами, «тимчасово помер».

У своїх мемуарах Реннер описав: «Я бачив усе своє життя водночас. У смерті часу не існувало, і водночас воно було вічним». Пізніше актор пояснив, що це відчуття нагадує стан абсолютного спокою, коли людина від’єднується від фізичного тіла.

Відчуття, за його словами, схоже на усвідомлення власної суті: «Ти бачиш не тіло, а атоми, ДНК, дух. Це найпотужніший прилив адреналіну, одночасно поєднаний із глибоким внутрішнім спокоєм».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американка, яка пережила критичну втрату крові після пологів, розповіла про свій досвід виходу душі з тіла та зустріч із яскравим світлом.