Лілія Ребрик замилувала фото з однорічною донечкою та пожартувала про початок весни
Знаменитість на свіжих фото показала, який зараз вигляд має Адель.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала фото з однорічною донечкою від чоловіка, хореографа Андрія Дикого.
Зіркова матуся зняла Адель в новому професійному фотосеті. Дівчинка позувала перед об'єктивом фотокамери в рожевій сукенці на іграшковому велосипеді. При цьому волосся Адель було зібране в два хвостики. На свіжих знімках можна помітити, як наймолодша донечка Лілії Ребрик та Андрія Дикого підросла.
Також ведуча не втрималась, аби не пожартували про початок весни. На першій світлині Адель позує усміхненою. Лілія Ребрик говорить, що такий вигляд мають надії, що весна буде кращою за зиму, що минула.
А от вже на другій світлині донька знаменитості постає насупленою. Як жартує ведуча, це й є відповідь на запитання, якою буде весна.
"Адель така на першому фото: сподіваюсь, ця весна буде кращою за зиму, що минула? На другому: та да, точно буде! А ви сьогодні яка Адель?" – пожартувала ведуча.
