Лілія Ребрик замилувала фото з однорічною донечкою та пожартувала про початок весни

Лілія Ребрик із наймолодшою донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала фото з однорічною донечкою від чоловіка, хореографа Андрія Дикого.

Зіркова матуся зняла Адель в новому професійному фотосеті. Дівчинка позувала перед об'єктивом фотокамери в рожевій сукенці на іграшковому велосипеді. При цьому волосся Адель було зібране в два хвостики. На свіжих знімках можна помітити, як наймолодша донечка Лілії Ребрик та Андрія Дикого підросла.

Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

Також ведуча не втрималась, аби не пожартували про початок весни. На першій світлині Адель позує усміхненою. Лілія Ребрик говорить, що такий вигляд мають надії, що весна буде кращою за зиму, що минула.

А от вже на другій світлині донька знаменитості постає насупленою. Як жартує ведуча, це й є відповідь на запитання, якою буде весна.

Донька Лілії Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

"Адель така на першому фото: сподіваюсь, ця весна буде кращою за зиму, що минула? На другому: та да, точно буде! А ви сьогодні яка Адель?" – пожартувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розкрила секрет міцного шлюбу з чоловіком. Також знаменитість зізналась, що допомагає їм уникати сварок.