Лілія Ребрик розкрила секрет міцного шлюбу та що допомагає їй уникати сварок: "Ми домовилися"

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла подробиці свого 14-річного шлюбу з хореографом Андрієм Диким.

Як виявилося, сімейна ідилія зовні насправді нічим не відрізняється від того, що насправді панує в родині. Лілія поділилася, що вона з Андрієм завжди знаходить точки порозуміння та вміє домовлятися буквально про все. Подружжя дійшло згоди ніколи не маніпулювати темою розлучення — це табу. Замість цього вони лише спільно розв’язують питання.

«Я кажу: „Не витрачайте час“. Я так довго мріяла про те, щоб у моєму житті був штиль. У мене професія така емоційна, і в тебе вистачає емоцій різних градусів. Андрій — це той чоловік, який мені дав відчуття штилю вдома. Ми не сваримося. Ми вміємо говорити, ми вміємо домовитися, ми вміємо допускати. Ми домовилися, що ми в жодній незрозумілій ситуації не говоримо слово „розлучення“. Якщо хтось вже скаже, значить щось має бути. А я просто знаю пару, які отак кидають направо-наліво. Ми для себе обрали таку тональність», — розповіла Ребрик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliia.rebrik

Окремо Лілія зазначила, що навіть після багатьох років шлюбу вони намагаються пам’ятати про романтику й знаходити час лише для себе. Щоправда, за словами акторки, інколи усамітнитися з трьома дітьми не так і просто. Тим не менш, це не пригнічує пару, а дає простір для гумору.

«У нас є якийсь і вогник в стосунках. Ми й ховаємося від дітей. Жартуємо, що зараз з трьома дітьми — це взагалі квест побути десь вдвох, усамітнитися. Це реально квест, бо в якийсь момент Адель може зайти й сказати: „Ку-ку“. Але коли з гумором до цього ставитися, коли вміти домовлятися і розмовляти, і коли в тебе немає на меті самостверджуватися, це така спільна упряжка. Мають бути спільні мрії, спільні цілі, обов’язки, радості, проблеми, які вирішуються разом. Для чого витрачати час на якісь сварки? Нам так подобається те, що ми не сваримося», — наголосила акторка.

