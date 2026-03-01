ТСН у соціальних мережах

РФ готує нові масовані удари — Зеленський із посиланням на розвідку

Росія не планує зупинятися з обстрілами та готує нові атаки по інфраструктурі України, заявив Зеленський. Президент наголосив на необхідності максимально реагувати на кожну загрозу.

Юлія Абрамова
РФ готує нові масовані удари — Зеленський із посиланням на розвідку

Президент України / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі.

Про це Зеленський повідомив 1 березня у вечірньому зверненні.

За його словами, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів.

«Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.

Він акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози та максимальне знищення цілей РФ, аби мінімізувати наслідки можливих атак.

«На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі максимум з можливого», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, увечері неділі, 1 березня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Столиця — під загрозою атаки балістики.

Раніше Україну атакували «Шахеди».

Росія вчергове атакувала енергетичні об’єкти України наприкінці лютого. Тоді плани росіян щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Проте зафіксовані окремі влучання, зокрема в об’єкт теплогенерації на Київщині та підстанції на Одещині.

