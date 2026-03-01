- Дата публікації
РФ готує нові масовані удари — Зеленський із посиланням на розвідку
Росія не планує зупинятися з обстрілами та готує нові атаки по інфраструктурі України, заявив Зеленський. Президент наголосив на необхідності максимально реагувати на кожну загрозу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі.
Про це Зеленський повідомив 1 березня у вечірньому зверненні.
За його словами, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів.
«Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», — наголосив глава держави.
Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.
Він акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози та максимальне знищення цілей РФ, аби мінімізувати наслідки можливих атак.
«На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі максимум з можливого», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, увечері неділі, 1 березня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Столиця — під загрозою атаки балістики.
Раніше Україну атакували «Шахеди».
Росія вчергове атакувала енергетичні об’єкти України наприкінці лютого. Тоді плани росіян щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Проте зафіксовані окремі влучання, зокрема в об’єкт теплогенерації на Київщині та підстанції на Одещині.