Зеленський запросив Фіцо до України: що стоїть за терміновими переговорами

Роберт Фіцо / © Associated Press

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до Києва 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що пропозиція пролунала після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і словацьким прем’єром. У Києві наголосили, що очікують конструктивного діалогу та готові обговорити всі наявні проблемні теми у відносинах між державами.

Що передувало

У контексті відносин між країнами раніше Словаччина закликала до негайного відновлення транзиту нафти через територію України. Також Братислава пропонувала залучити європейських експертів для перевірки технічного стану нафтопроводу.

Крім того, прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявляв про припинення екстрених постачань електроенергії до України. За його словами, це рішення пов’язане з питанням відновлення транспортування російської нафти до Словаччини.

Словацький уряд також висловлював занепокоєння щодо безпеки нафтопроводу “Дружба”. Фіцо зазначав, що система транспортування працює, однак, на його думку, існують ризики, що з нею може статися ситуація, подібна до інцидентів із газопроводами “Північний потік”.

Водночас уряди Угорщини та Словаччини домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу на території України та звернулися до Києва з вимогою надати доступ до місця аварії.