"Жирона" з голом Ваната і Циганковим зазнала поразки у Ла Лізі

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" зазнала поразки від "Сельти" у домашньому матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 1:2 .

"Біло-червоні" відкрили рахунок на 35-й хвилині завдяки голу українського форварда Владислава Ваната. Після подачі з кутового він в один дотик з меж воротарського майданчика ногою переправив м'яч у ворота гостей.

Для Владислава цей гол став дев'ятим у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. В активі 24-річного українця також одна результативна передача.

Утім, втримати перемогу підопічні Мічела не змогли. На 58-й хвилині Ферран Хутгла зрівняв рахунок для "Сельти", а на 70-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Вітор Рейс. Тож галісійці здобули вольову перемогу.

Зазначимо, що Ваната замінили на 73-й хвилині. Ще один український футболіст "Жирони", півзахисник Віктор Циганков, відіграв повний матч — без результативних дій.

Український голкіпер каталонців Владислав Крапивцов весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" — "Сельта"

Після цього матчу "Жирона" (30 очок) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Сельта” (40 балів) перебуває на шостій позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Жирона" 7 березня на виїзді зіграє з "Леванте", а "Сельта" днем раніше прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.