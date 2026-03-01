Реально забезпечує мобілізацію в Україні: Паліса назвав, хто залучає більшість військових

Паліса пояснив, як зараз відбувається мобілізація / © Associated Press

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) залучають переважну більшість мобілізованих до лав Збройних сил України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в ефірі «Радіо свобода».

Паліса прокоментував поточну динаміку мобілізації в Україні

Під час розмови його запитали, яку частку становить мобілізація через ТЦК у порівнянні з рекрутингом та іншими програмами залучення.

«Це переважна більшість. Я не хотів би вдаватися в цифри, в першу чергу, з міркувань безпеки інформаційної. Не треба давати ворогу можливості аналізувати наші спроможності», — зазначив Паліса.

За його словами, повномасштабна війна з Росією триває вже чотири роки, і наразі неможливо спрогнозувати, скільки ще вона триватиме.

Паліса наголосив, що нинішній формат бойових дій має характер війни на виснаження, яка супроводжується новими викликами. У цьому контексті ключовим завданням є посилення спроможностей української армії.

«Всі проблеми, які треба вирішити, лежать в контексті спроможностей Збройних сил України. У нарощення можливостей для опору, для вирішення стратегічних завдань. Тому що, ви вірно сказали, війна триває і ніхто достепенно не може сказати, який період часу це займе», — підкреслив він.

Мобілізація в Україні — актуальні питання

У Раді зробили низку заяв щодо мобілізації в Україні. Зокрема, йшлося про конфлікти із територіальними центрами комплектування. Народний заявив депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що їхня кількість значно менша, ніж це може здаватися за повідомленнями у соцмережах і медіа.

Також стало відомо, що ВР очікує презентацію Міноборони щодо змін до військового обліку.

Днями в Україні ухвалили новий закон для військових про соцгарантії та виплати для військових. Документ регулює питання грошового забезпечення, відпусток і збереження робочих місць.