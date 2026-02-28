ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Коли можна буде вирішити проблему мобілізації: відповідь Буданова

Буданов пояснив, чому питання мобілізації неможливо вирішити під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація 2026

Мобілізація 2026 / © ТСН

Поки триває війна в Україні, питання мобілізації вирішити не можна. Українцям не варто сподіватися, що воювати за них буде хтось інший.

Про це заявив ексголова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

«Мені прикро вам засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе», — вважає Буданов.

Керівник ОП пояснив, що у проблема так званої «бусифікації» набато глибша, ніж здається на перший погляд.

«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший — вона правильно поступає чи ні?», — риторично зауважив Буданов.

Мобілізація 2026: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву про мобілізацію в Україні і назвав умову відмови від мобілізації.

Також глава держави розкрив цифри, скільки людей Україна і Росія мобілізують щомісяця.

Що зміниться у мобілізації від 1 березня, читайте у цій статті.

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie