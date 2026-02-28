Коли можна буде вирішити проблему мобілізації: відповідь Буданова

Мобілізація 2026 / © ТСН

Поки триває війна в Україні, питання мобілізації вирішити не можна. Українцям не варто сподіватися, що воювати за них буде хтось інший.

Про це заявив ексголова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

«Мені прикро вам засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе», — вважає Буданов.

Керівник ОП пояснив, що у проблема так званої «бусифікації» набато глибша, ніж здається на перший погляд.

«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший — вона правильно поступає чи ні?», — риторично зауважив Буданов.

