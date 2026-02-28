- Дата публікації
Коли можна буде вирішити проблему мобілізації: відповідь Буданова
Буданов пояснив, чому питання мобілізації неможливо вирішити під час війни.
Поки триває війна в Україні, питання мобілізації вирішити не можна. Українцям не варто сподіватися, що воювати за них буде хтось інший.
Про це заявив ексголова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.
«Мені прикро вам засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе», — вважає Буданов.
Керівник ОП пояснив, що у проблема так званої «бусифікації» набато глибша, ніж здається на перший погляд.
«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший — вона правильно поступає чи ні?», — риторично зауважив Буданов.
Мобілізація 2026: останні новини
Раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву про мобілізацію в Україні і назвав умову відмови від мобілізації.
Також глава держави розкрив цифри, скільки людей Україна і Росія мобілізують щомісяця.
Що зміниться у мобілізації від 1 березня, читайте у цій статті.