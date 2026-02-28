Війна в Ірані: чи припинять США постачати Україні ракети для ППО – експерт

ЗРК Patriot / © Associated Press

Реклама

Військова операція, яку розпочали США та Ізраїль в Ірані, не повинна вплинути на постачання американських зенітних ракет для української ППО.

Таку думку висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

«Американські бази, по яких зараз б’ють іранські ракети чи іранські „Шахеди“, заздалегідь були оснащені і озброєні ракетами, які також необхідні нам», — припустив він.

Реклама

За словами експерта, захист від ракетних ударів Ірану потрібен насамперед Ізраїлю, який має власну систему протиповітряної оборони.

за словами Чернєва, військова операція радше призведе до зростання світових цін на нафту через перекриття Іраном транспортного коридору для танкерів — Ормузької протоки, та удари по нафтових родовищах на території Саудівської Аравії.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що війна в Ірані може призвести до зменшення обсягів постачання американської зброї для української армії, але воно не буде критичним.

Раніше видання Financial Times припустило, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може вдарити по постачанню засобів ППО для України.

Реклама

Війна США проти Ірану: що відомо

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль спільно із США завдали потужних ударів по території Ірану. Через кілька годин Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети.

Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Зокрема, вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.