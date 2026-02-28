Атаки на Іран тривають: перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор.

Про це йдеться у його повідомленні в Телеграм.

«Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його „Шахедами“, причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії», — зазначив він.

Президент також нагадав, що загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» — проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору.

«Тож це справедливо — дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану. Наша позиція — вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні», — додав він.

Атака по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, 28 лютого ізраїльські війська завдали низку ударів по Ірану. Зокрема у Тегерані прогриміли вибухи. Також під атакою опинилися об’єкти терористичного угрупування «Хезболла» у Лівані.

За даними телеканалу CNN, атака була ретельно скоординована зі Сполученими Штатами.

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.

Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.