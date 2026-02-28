Перший день весни без світла: де і коли відключатимуть електрику в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 1 березня

У неділю, 1 березня, українцям знову доведеться підлаштовуватися під суттєві обмеження електропостачання. Протягом усієї доби у більшості областей нашої держави діятимуть жорсткі графіки відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Кого торкнуться нові обмеження

Заходи обмеження споживання електроенергії у перший день весни охоплять як побутових, так і промислових споживачів. Для населення будуть застосовуватися звичні графіки погодинних відключень, тоді як для промисловості та бізнесу протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Головною причиною такого кроку енергетики називають важкі наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему нашої держави. Ворог продовжує тероризувати критичну інфраструктуру, тому об’єднана мережа потребує суттєвого розвантаження для стабільної роботи.

Де шукати графіки

Фахівці компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай динамічною і може змінитися будь-якої миті. Точний час та обсяги застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також графіки відключень світла для всіх черг публікують ЗМІ та місцева влада в соцмережах.

Також енергетики наполегливо просять українців розумно розподіляти навантаження на мережу та не вмикати потужні електроприлади одночасно після того, як світло повертається в оселі.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!», — зазначає відомство.

Нагадаємо, нардеп Андрій Жупанин заявив, що графіки відключень світла в Україні «точно на 100%» будуть ще принаймні місяць. Але влітку відключення світла можуть знову повернутися.