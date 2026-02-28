Первый день весны без света: где и когда будут отключать электричество в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 1 марта

В воскресенье, 1 марта, украинцам снова придется подстраиваться под существенные ограничения электроснабжения. На протяжении всех суток в большинстве областей нашего государства будут действовать жесткие графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Кого коснутся новые ограничения

Меры по ограничению потребления электроэнергии в первый день весны охватят как бытовых, так и промышленных потребителей. Для населения будут применяться привычные графики почасовых отключений, тогда как для промышленности и бизнеса в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности.

Главной причиной такого шага энергетики называют тяжелые последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему нашего государства. Враг продолжает терроризировать критическую инфраструктуру, поэтому объединенная сеть нуждается в существенной разгрузке для стабильной работы.

Где искать графики

Специалисты компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается крайне динамичной и может измениться в любой момент. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также графики отключений света для всех очередей публикуют СМИ и местные власти в соцсетях.

Также энергетики настойчиво просят украинцев разумно распределять нагрузку на сеть и не включать мощные электроприборы одновременно после того, как свет возвращается в дом.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!», – отмечает ведомство.

Напомним, нардеп Андрей Жупанин заявил, что графики отключений света в Украине «точно на 100%» будут еще минимум месяц. Но летом отключения света могут снова вернуться.