- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда исчезнут графики отключений и что будет со светом весной и летом: ответ нардепа
Нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода и когда исчезнут графики отключений.
Графики отключений света в Украине «точно на 100%» будут еще минимум месяц.
Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин, передают Новости.live.
«Я говорю 100%, потому что дальше уже будет вопрос баланса потребления и производства», — говорит нардеп.
Он пояснил, что после завершения отопительного сезона потребление электричества будет уменьшаться, потому что сейчас многие используют электроэнергию для отопления.
«Соответственно, потребление будет уменьшаться, выработка будет увеличиваться. Поэтому у меня такой оптимистический прогноз, что на апрель-май мы перейдем на более понятную работу и, возможно, даже без графиков или с минимальными отключениями. При условии, если не будет каких-либо масштабных обстрелов», — объясняет Жупанин.
Почему свет будут выключать летом?
Однако летом отключения света могут снова вернуться.
«Но июнь, июль, август нужно быть готовым к тому, что графики снова будут. Почему? Потому что увеличивается потребление электроэнергии населением из-за того, что включаются кондиционеры, становится жарко, люди пробуют охладить помещение и выходят в ремонты блоки атомных электростанций. Это сейчас достаточно существенная часть генерации электроэнергии в Украине», — говорит нардеп.
Он отмечает, что солнечная генерация эту разницу не покроет.
«У нас есть большое количество солнечной генерации, но она генерирует электроэнергию только в определенные часы. То есть это ориентир и диапазон с девяти утра или с восьми утра до семи вечера. Поэтому есть утренние часы, есть вечерние часы. И мне кажется, для баланса и балансировки в целом энергосистемы придется внедрять графики отключений. Я буду рад ошибаться, но нужно готовиться к худшему», — подытожил Жупанин.
Напомним, эксперт Александр Харченко рассказал, возможна ли полная отмена ограничений на электроэнергию в Украине уже в апреле и что угрожает энергосистеме.
Ранее президент Зеленский анонсировал новый план защиты энергетики.