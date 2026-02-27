Когда исчезнут графики отключений и что будет со светом весной и летом: ответ нардепа

Энергетические качели: когда в Украине исчезнут графики и почему они вернутся / © ТСН.ua

Графики отключений света в Украине «точно на 100%» будут еще минимум месяц.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин, передают Новости.live.

«Я говорю 100%, потому что дальше уже будет вопрос баланса потребления и производства», — говорит нардеп.

Он пояснил, что после завершения отопительного сезона потребление электричества будет уменьшаться, потому что сейчас многие используют электроэнергию для отопления.

«Соответственно, потребление будет уменьшаться, выработка будет увеличиваться. Поэтому у меня такой оптимистический прогноз, что на апрель-май мы перейдем на более понятную работу и, возможно, даже без графиков или с минимальными отключениями. При условии, если не будет каких-либо масштабных обстрелов», — объясняет Жупанин.

Почему свет будут выключать летом?

Однако летом отключения света могут снова вернуться.

«Но июнь, июль, август нужно быть готовым к тому, что графики снова будут. Почему? Потому что увеличивается потребление электроэнергии населением из-за того, что включаются кондиционеры, становится жарко, люди пробуют охладить помещение и выходят в ремонты блоки атомных электростанций. Это сейчас достаточно существенная часть генерации электроэнергии в Украине», — говорит нардеп.

Он отмечает, что солнечная генерация эту разницу не покроет.

«У нас есть большое количество солнечной генерации, но она генерирует электроэнергию только в определенные часы. То есть это ориентир и диапазон с девяти утра или с восьми утра до семи вечера. Поэтому есть утренние часы, есть вечерние часы. И мне кажется, для баланса и балансировки в целом энергосистемы придется внедрять графики отключений. Я буду рад ошибаться, но нужно готовиться к худшему», — подытожил Жупанин.

