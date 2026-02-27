Почему за свет украинцы платят больше даже во время отключений: в YASNO объяснили

Тарифы на свет / © ТСН.ua

Реклама

Украинцы все чаще жалуются на аномально высокие счета за электроэнергию, которые не уменьшаются даже несмотря на то, что света в домах может не быть по 12–15 часов в сутки. Пользователи соцсетей публикуют массово платежки с «космическими» суммами, ставя под сомнение справедливость начислений в периоды длительных ограничений энергоснабжения.

Почему такая сумма в платежках объяснил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире «День LIVE».

Как начисляется платежка за свет

По его словам, стоимость в счете зависит не от продолжительности отключений, а от конкретных объемов потребления и передачи данных. По его словам, сумма формируется по максимально простой схеме.

Реклама

«Платежка — это уравнение с двумя составляющими. Первое — это фиксированная цена, которую установило государство, 4,32 за киловатт. И вторая составляющая — это то, что вы употребили, и это цифра из вашего счетчика. Мы размножаем цифру со счетчика на тариф и получается платежка», — подчеркнул Коваленко.

Эффект «отложенного потребления»

Главной причиной высоких цифр Сергей Коваленко называет смещение бытовых привычек. Отсутствие электричества в течение дня не означает, что человек отказывается от стирки или приготовления пищи — эти процессы просто переносятся на ночное время или часы, когда свет появляется. В результате техника работает с двойной интенсивностью, потребляя тот же или даже больший объем энергии, что и при обычных условиях.

Еще одна распространенная причина некорректных сумм — забытые в срок показатели счетчика. Когда графики сбивают привычный ритм жизни, потребители пропускают даты подачи данных и система автоматически начисляет «среднее значение» на основе прошлых месяцев.

«Что нужно сделать? Надо передать реальные показатели и следующий цикл они перечислятся. И здесь нет никакой проблемы. Эта система ежемесячно перечисляется и перечисляется», — заверил руководитель YASNO.

Реклама

Какая ситуация со светом в Украине — последние новости

Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 27 февраля, для столицы и всех регионов Украины.

В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Также 27 февраля временно обесточат Хаджибейский и Пересыпский районы Одессы.