- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Света снова станет меньше: где и когда будут действовать графики отключений 27 февраля
В пятницу, 27 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак.
В пятницу, 27 февраля, украинцам снова придется подстраиваться под графики отключений света. Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всех суток в большинстве регионов нашей страны.
Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Причины и детали ограничений
Как отмечают энергетики, главной причиной возвращения к жестким мерам ограничения являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на отечественные энергообъекты. Кроме бытовых потребителей, отключения коснутся и промышленности — для них будут действовать специальные графики ограничения мощности.
«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают в компании.
Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Призыв к экономии
Специалисты «Укрэнерго» также настойчиво просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда она появляется по графику.
Такой сознательный подход поможет существенно снизить нагрузку на поврежденную энергосистему и избежать дополнительных аварийных ситуаций или внеплановых обесточений.
Напомним, после очередного российского обстрела в ряде областей Украины вынужденно применены аварийные отключения света. Графики не действуют в пяти областях.