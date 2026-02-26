Света снова станет меньше: где и когда будут действовать графики отключений 27 февраля

Отключение света в Украине в пятницу, 27 февраля

Реклама

В пятницу, 27 февраля, украинцам снова придется подстраиваться под графики отключений света. Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всех суток в большинстве регионов нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Причины и детали ограничений

Как отмечают энергетики, главной причиной возвращения к жестким мерам ограничения являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на отечественные энергообъекты. Кроме бытовых потребителей, отключения коснутся и промышленности — для них будут действовать специальные графики ограничения мощности.

Реклама

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают в компании.

Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Призыв к экономии

Специалисты «Укрэнерго» также настойчиво просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда она появляется по графику.

Такой сознательный подход поможет существенно снизить нагрузку на поврежденную энергосистему и избежать дополнительных аварийных ситуаций или внеплановых обесточений.

Реклама

Напомним, после очередного российского обстрела в ряде областей Украины вынужденно применены аварийные отключения света. Графики не действуют в пяти областях.