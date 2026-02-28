Металева пастка: рішення уряду зупинило роботу цілої галузі і залишило людей без роботи

В Україні проблеми через встановлення нульової квоти на експорт металобрухту

Реклама

Понад місяць родина Ольги та Ігоря живе в режимі виживання. Ігор — переселенець із Херсона, Ольга — з Донбасу. Вони приїхали до Києва з надією на стабільність, але замість орендованої квартири оселилися у вагончику на промисловій зоні. Підприємство з переробки металобрухту, де вони працювали, зупинилося. Причина — урядова постанова, яка заблокувала експорт сировини, поставивши галузь на коліна.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОБВАЛ ЦІНИ на МЕТАЛОБРУХТ, експорт ЗУПИНЕНО! Україна стане ЗВАЛИЩЕМ вторсировини?!

Реклама

Реальність після заборони

Рішення Кабінету міністрів про встановлення нульової квоти на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року офіційно пояснювали потребами оборони та відбудови. Проте на практиці це призвело до того, що склади завалені сировиною, яку українські заводи не в змозі переробити.

Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів: «Уряд встановив нульову квоту просто на основі звернення об’єднання „Укрметалургпром“. Вони сказали: „У нас дефіцит“. І уряд відповів: „Окей“. Але це рішення прийнято не на основі балансу ринку, а за запитом однієї сторони».

За словами економіста Олексія Куща, в Україні зараз збирають близько 200 тисяч тонн брухту на місяць, тоді як внутрішні заводи споживають максимум 140 тисяч. Профіцит у 60 тисяч тонн просто іржавіє просто неба.

Експеримент ТСН: металобрухт за безцінь

Кореспондент ТСН Максим Хотіленко вирішив перевірити, чи реально зараз здати метал звичайній людині. З 10-кілограмовим бачком він обійшов столичні пункти прийому.

Реклама

Спроба №1: «Нам нецікаво приймати метал. Ціна маленька, ми й так сказали, що не приймаємо».

Спроба №2: Бачок прийняли за 40 гривень. По 4 гривні за кілограм. Це вдвічі менше, ніж було до нового року.

Максим, підприємець: «У нас на території 70 тонн брухту. Ми його не вивозимо, бо приймали минулого року за старою ціною. Зараз здавати його — це працювати у збиток».

Удар по держгігантах та валютній виручці

Від заборони страждають не лише приватні трейдери, а й державні підприємства. «Укрзалізниця» виставила на продаж 12 тисяч тонн брухту, сподіваючись отримати 90 мільйонів гривень, але жоден із десяти аукціонів не відбувся — покупців на внутрішньому ринку за такі гроші немає.

Втрати економіки в цифрах:

10 млн євро — втрати валютної виручки лише за січень 2026 року.

150 млн доларів — потенційний дохід від реалізації брухту до ЄС, який наразі втрачено.

4 000 осіб — очікуване скорочення працівників у галузі до літа.

Металурги працюють наполовину

Самі металургійні гіганти теж переживають не найкращі часи. «АрселорМіттал Кривий Ріг» наразі працює лише на 50% потужності через дефіцит електроенергії та військові чинники. Тобто навіть дешева сировина, яку вони отримали завдяки забороні експорту, не допомагає наростити виробництво.

Реклама

Володимир Бублей заявив, що «це просто переділ ринку. Спочатку збанкрутують існуючі трейдери, а потім експорт відновлять, але вже під „ручних“ посередників».

ТСН направила офіційний запит до міністра економіки Олексія Соболєва. Чи побачить влада у цих «металевих горах» ресурс для країни, чи тисячі українців так і залишаться жити у вагончиках без фінансової «подушки» — питання відкрите. Наразі ж сировина, яка могла б приносити мільярди до бюджету, третій місяць припадає снігом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОБВАЛ ЦІНИ на МЕТАЛОБРУХТ, експорт ЗУПИНЕНО! Україна стане ЗВАЛИЩЕМ вторсировини?!