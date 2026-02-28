«Ізраїльський хвіст виляє американським собакою»: як Нетаньягу зірвав угоду США та Ірану

Війна на Близькому Сході

Переговори між США та Іраном минулого тижня були близькими до успіху, але Ізраїль втрутився, щоб запобігти дипломатії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставленого дипломат з Близького Сходу, який безпосередньо обізнаний з нещодавніми переговорами.

«Знову ж таки, коли переговори наближаються до успіху, Ізраїль втручається. Знову ізраїльський хвіст виляє американським собакою», — зазначає джерело видання.

Президент Дональд Трамп заявив, що США «неодноразово намагалися укласти угоду» щодо скорочення ядерної програми Ірану в переговорах з Тегераном.

«Ми намагалися», — сказав він у заяві, опублікованій на Truth Social, після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану рано сьогодні вранці.

У своїй заяві сьогодні вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран «не повинен бути озброєний ядерною зброєю, яка дозволила б йому загрожувати всьому людству». Він додав, що спільні військові дії «створять умови для мужнього іранського народу, щоб взяти свою долю у власні руки» на тлі загальнонаціональних заворушень.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.