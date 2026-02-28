ТСН у соціальних мережах

«Ізраїльський хвіст виляє американським собакою»: як Нетаньягу зірвав угоду США та Ірану

У NBC News дізналися, чому зірвалися таємні переговори Вашингтона й Тегерана.

Війна на Близькому Сході

Переговори між США та Іраном минулого тижня були близькими до успіху, але Ізраїль втрутився, щоб запобігти дипломатії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставленого дипломат з Близького Сходу, який безпосередньо обізнаний з нещодавніми переговорами.

«Знову ж таки, коли переговори наближаються до успіху, Ізраїль втручається. Знову ізраїльський хвіст виляє американським собакою», — зазначає джерело видання.

Президент Дональд Трамп заявив, що США «неодноразово намагалися укласти угоду» щодо скорочення ядерної програми Ірану в переговорах з Тегераном.

«Ми намагалися», — сказав він у заяві, опублікованій на Truth Social, після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану рано сьогодні вранці.

У своїй заяві сьогодні вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран «не повинен бути озброєний ядерною зброєю, яка дозволила б йому загрожувати всьому людству». Він додав, що спільні військові дії «створять умови для мужнього іранського народу, щоб взяти свою долю у власні руки» на тлі загальнонаціональних заворушень.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.

