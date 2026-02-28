Буданов розповів, як може закінчитися війна

Кирило Буданов / © ТСН

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вірить у можливість добитися завершення війни шляхом мирних переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам національного телемарафону.

За його словами, існують алгоритми чи бачення того, як діяти в тій чи іншій ситуації, зокрема у разі продовження активної фази бойових дій, і такими розрахунками займається не тільки Офіс президента

«Але зараз паралельно з веденням бойових дій, йдуть мирні перемовини. Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху», — сказав Буданов.

Керівник Офісу президента наголосив, що завершення війни шляхом мирних переговорів буде перемогою України.

«Це буде означати сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нас всіх, для нашої держави», — пояснив він.

Раніше Кирило Буданов прокоментував інформацію ЗМІ, що США нібито вимагають від України піти на поступки, щоб припинити війну до липня.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, Україна готується до тристоронніх переговорів за участі США та Росії, які мали би відбутися на початку березня в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, головною метою є закріплення домовленостей щодо гарантій безпеки, а також організація зустрічі на рівні лідерів.

26 лютого, в Женеві завершився ще один раунд переговорів у двох форматах — з американською стороною та за участі України, США і Швейцарії. Наразі ведеться підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів. Сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень та узгоджених позицій.

Раніше, 24 лютого, спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф повідомив, що протягом найближчих десяти днів може відбутися тристороння зустріч делегацій України, Росії та США за участю представників команди Дональда Трампа.