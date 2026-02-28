Військова допомога США / © ТСН.ua

Реклама

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану безперечно вплине на Україну, зокрема може призвести до зменшення обсягів постачання американської зброї для української армії.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGA.net.

За його словам, американцям доведеться відновлювати власні запаси витраченої під час атак на Іран зброї, тож очевидно її експорт буде зменшено.

Реклама

При цьому Клімкін додав, що критичних змін у постачання зброї із США до України не відбудеться, адже президент США Дональд Трамп зараз не продає українській армії ракети Tomahawk.

«Те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не той асортимент, який ми отримуємо», — наголосив він.

Більш негативним аспектом для України, вважає український дипломат, стане відвернення уваги на Близький Схід.

Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни, намагаючись «підіймати ставки».

Реклама

«Для нас тут є дуже непроста система викликів», — підсумував він.

Раніше видання Financial Times припустило, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може вдарити по постачанню засобів ППО для України.

Війна США проти Ірану: що відомо

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль спільно із США завдали потужних ударів по території Ірану. Через кілька годин Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети.

Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Зокрема, вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Реклама

Протягом дня 28 лютого у Дубаї (ОАЕ) сталася серія потужних вибухів на тлі ракетних ударів Ірану. Усі аеропорти цього популярного курортного міста зупинили роботу.

Під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.