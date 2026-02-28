FT застерігає про припинення поставок ППО Україні через війну в Ірані / © ТСН

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може вдарити по поставках ППО Україні.

Про це пише Financial Times.

За словами західних чиновників та аналітиків, обмежені постачання критично важливих оборонних боєприпасів для захисту американських військ та союзників від ракет Тегерана мають впливати на будь-який американський військовий наступ проти Ірану.

США та Ізраїль витратили свої арсенали ракет-перехоплювачів з безпрецедентною швидкістю під час торішньої 12-денної війни, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю.

Зараз американські військові зважують ймовірність того, що іранські удари у відповідь обтяжать постачання цих важливих боєприпасів, що вплине не лише на війну в Україні, але й на бойові плани Вашингтона щодо будь-якого можливого конфлікту з Китаєм чи Росією. Таким чином, обмежені запаси ППО можуть позначитися на подальших поставках для ЗСУ.

«Глибина магазину» — військовий жаргон для позначення запасів доступних боєприпасів — американських протиракетних систем термінальної висотної оборони (THAAD) викликала особливе занепокоєння, заявив регіональний військовий чиновник.

За їхніми словами, минулого року США випустили до 150 боєприпасів THAAD для захисту Ізраїлю. З моменту введення системи в експлуатацію приблизно у 2010 році вони замовили загалом менше 650 з них.

Вашингтон міг би витратити цілорічний запас критично важливих оборонних боєприпасів лише за один-два дні операцій, «якби Іран зміг завдати кількох великих залпів ракетних атак та атак за допомогою безпілотників» по ​​американських військах та Ізраїлю, заявила Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми аналітичного центру «Центр нової американської безпеки».

За її словами, існує мала ймовірність того, що іранські ракети вичерпають оборонні боєприпаси американської армії під час бойових дій. Однак, за словами чиновника, обговорення зосередилися на необхідності збереження цих боєприпасів для інших театрів військових дій, що може змусити Ізраїль вжити більше заходів для самозахисту, поки американська армія захищає власні сили та інших союзників.

Американські, французькі, британські та інші війська допомогли захистити Ізраїль від залпу сотень іранських безпілотників, крилатих та балістичних ракет у квітні 2024 року, випущених у відповідь на вбивство іранських чиновників. Але цього разу такої міжнародної коаліції для захисту Ізраїлю не було створено.

У виданні зазначають, що «розумне використання» ракет має вирішальне значення для США.

«Ми пройшли шлях від запуску ракет вартістю 2 мільйони доларів по безпілотниках вартістю 100 000 доларів до нещодавнього запуску модифікованих ракет часів В’єтнаму вартістю 25 000 доларів по цих безпілотниках», — сказав сенаторам віце-адмірал армії США Чарльз Купер.

Загострення на Близькому сході: США та Ізраїль атакували Іран

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.