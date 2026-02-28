ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

25-річній відомій українській співачці видалили пухлину: в якому вона стані після операції

Артистка ще на початку лютого повідомила, що в неї виявили новоутворення в грудях, яке швидко збільшувалось.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Майорова

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину.

Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась. Тож, артистка перенесла операцію та позбулась новоутворення.

"Пухлина ліквідована. Я можу далі орати, стресувати і знімати 70 кліпів на день", - говорить співачка.

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова також звернулась до підписників із важливою порадою. Артистка закликала не нехтувати своїм здоров'ям, а регулярно перевіряти організм у лікарів, оскільки у стресових умовах, в який на тлі війни доводиться жити українцям, можуть швидко розвиватися серйозні хвороби.

"Що можу порадити: раз на рік робіть УЗД грудей, та й загалом повний чекап. У наших стресових реаліях я б кожен день просвічувалась з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується", - закликала артистка.

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Нагадаємо, нещодавно журналіст Костянтин Грубич повідомив про операцію. Ведучий пояснив, чому йому знадобилось хірургічне втручання.

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie