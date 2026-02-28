Вшанування пам'яті Бріжіт Бардо на премії "Сезар" закінчилося скандалом: покійну акторку освистали

Бріжіт Бардо / © Associated Press

У четвер, 26 лютого, у Парижі, Франція, відбулась 51-ша за рахунком урочиста церемонія вручення кінопремій "Сезар".

На заході вшанували пам'ять французької актори Бріжіт Бардо, життя якої обірвалося 28 грудня 2025 року. На сцені на головному екрані транслювали відео, де були зібрані кадри з артисткою. Проте вшанування пам'яті Бріжіт Бардо закінчилося скандалом, пише The Guardian.

Після завершення трансляції відео в залі почався свист. Окрім того, один із присутніх гучно вигукнув "расистка". При цьому освистування не вщухало.

Видання стверджує, що така реакція присутніх була викликана через погляди акторки, які вона за життя відкрито висвітлювала. Після завершення кінокар'єри Бріжіт Бардо продемонструвала прихильність до ультраправих поглядів. 2003 року акторки випустила книжку "Крик у тиші", в якій виступала проти ЛГБТ-спільноти і так званої "ісламізації французького суспільства". Бріжіт Бардо неодноразово штрафували суди Франції через її расистські та гомофобні висловлювання, зокрема й ті, що були спрямовані проти мусульманської громади.

Зазначимо, Бріжіт Бардо померла 28 грудня 2025 року в віці 91 року. Прощання з акторкою відбулося 7 січня 2026-го, після чого її поховали на кладовищі в Сен-Тропе, Франція.

