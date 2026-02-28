Чи може Китай зупинити Путіна: Буданов про реальний вплив Пекіна на РФ

Путін і Сі Цзіньпін. Фото ілюстративне / © Associated Press

Китай дійсно має вплив на Росію, але наразі сподіватися, що Пекін примусить Путіна припинити війну проти України, не варто.

Таку думку висловив колишній голова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

Він зауважив, що фактор Китаю завжди існував і буде існувати. Принаймні, в новітній історії. Буданов погодився, що Пекін дійсно має вплив на Росію.

«Я не хочу казати безмежний, але серйозний вплив має. Чи маємо ми не те, що розуміння, а змогу використати його вплив тут і зараз? Ні, не маємо. Ось вам пряма відповідь моя», — сказав ексрозвідник.

Чи є можливості знайти ці шляхи впливу на Китай

«Можливості є завжди, знаєте, але ж питання в тому, скільки на це піде часу і чи є в нас цей час. І що ми, скажімо так, витратимо на цьому шляху, і що можемо отримати. Зрештою, будь-яке рішення серйозне — це завжди математика», — пояснив Кирило Буданов.

Раніше політолог Вадим Денисенко заявив, що Китаю не потрібна ні перемога, ні поразка Росії.

Натомість експерт-міжнародник Максим Несвітайло вважає, що Китай має брати участь у переговорах про завершення російсько-української війни, адже саме Пекін є головним вигодоотримувачем від цієї війни.

Відставний генерал австралійської армії та військовий аналітик Мік Райан назвав три причини того, чому Пекіну вигідно, аби Україна стікала кров’ю.