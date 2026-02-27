Китай звернувся до своїх громадян у Росії з тривожною заявою: що відомо

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай попередив своїх громадян, які проживають на території агресорки Росії, про новий закон, який зобов'язує служити іноземців в російських збройних силах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що гонконгське видання South China Morning Post повідомило про те, що консульство КНР у Росії закликало китайських громадян, які проживають в РФ, "звернути увагу" на ухвалений у листопаді 2025-го закон. Він вимагає від чоловіків-постійних мешканців віком від 18 до 65 років пройти щонайменше один рік служби в російській армії, щоб подати заявку на отримання громадянства або дозволу на проживання.

Зазначається, що цей документ надає винятки громадянам Білорусі; чоловікам, які надають докази того, що вони вже виконали вимогу щодо служби в збройних силах РФ; чоловікам, які надають документи з російських військкоматів та центрів набору про непридатність до служби.

Аналітики ISW наголошують, що російські ЗМІ на той час не оприлюднювали ці аспекти указу.

“Консульство КНР безпосередньо не попереджало своїх громадян про небезпеку служби в російських збройних силах. Втім, закликало їх «ухвалювати розсудливі рішення» для «забезпечення законного статусу проживання в Росії», - йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що попередження китайського консульства свідчить про те, що Пекін може бути стурбована тим, що Москва примушуватиме своїх громадян, які проживають у Росії, до військової служби за допомогою цього закону.

“Росія проводила рейди проти мігрантів з простроченими дозволами або без документів і примушувала їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації. Примус іноземців до служби в російській армії як умова для отримання дозволу на проживання або громадянства є значним посиленням її механізмів набору”, наголошують в Інституті.

Зазначається, що в ISW нещодавно спостерігали ознаки того, що Кремль готується до поступового набору резервістів для пом'якшення дефіциту особового складу через уповільнення темпів набору персоналу в Росії.

“Заява консульства КНР може бути підтверджувальним показником того, що Росія готова проводити примусові набори резервістів та інші механізми формування сили примусу, які можуть вплинути на її громадян, які проживають у Росії”, - підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про колапс мобілізації в Росії. За його словами, 2025 року окупаційна армія РФ вперше зіткнулася з критичною тенденцією: масштаби втрат особового складу перевищили можливості Кремля щодо поповнення війська.

Водночас військовий експерт Павло Лакійчук переконаний, що диктатор Росії Володимир Путін категорично не хоче оголошувати загальну мобілізацію в країні. “Фюрер” вирішив піти на радикальні кроки - Кремль обрав тактику купівлі солдатів за великі гроші, але механізм уже дає серйозний збій.