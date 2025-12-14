Секретна зброя миру: чому Китай став ключовим гравцем у долі України

Експерт про роль Китаю у війні / © ТСН.ua

Китай має брати участь у переговорах про завершення російсько-української війни, адже саме Пекін є головним вигодоотримувачем від цієї війни.

Таку думку висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, передає «Еспресо».

Він припустив, що США та Китай можуть домовитися про певний паритет. І, можливо це буде саме той сценарій, який може завершити російсько-українську війну.

«Адже, я переконаний, що без участі Китаю, без їхнього слова за столом переговорів ця війна завершена не буде. Китай є головним вигодоотримувачем від цієї війни. У них з Росією дуже взаємоінтегровані економіки й оборонні сфери. І однозначно, що у них з Росією є певні домовленості щодо завершення цієї війни, особливо в контексті планів Китаю на Тайвань», — пояснив Несвітайлов.

За його інформацією, Європа нарешті почала вести переговори з Китаєм про завершення російсько-української війни. А у президента Франції Макрона нібито найкращі серед усіх лідерів Європи відносини главою КНР з Сі Цзіньпіном. Тому до Китаю поїхав саме Макрон.

«Я гадаю, що там питання завершення війни проговорювалось. Європа починає вести цю гру. І що важливо — для України це єдиний реальний шанс вийти із цієї війни. Цей переговорний трек, за яким ми спостерігаємо, є фарсом, який ні до чого не призведе», — підсумував експерт.

Нагадаємо, що в Берліні розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США Віткоффа та Кушнера.