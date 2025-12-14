В Європі діяли "українські нацисти": хто за ними стояв

В Європі викрили російську мережу дезінформації / © Getty Images

Австрійська спецслужба викрила діяльність фейкової організації «українських нацистів», якою керували з Москви. Її метою була дискредитація українських біженців у Європі.

Про це повідомило видання Profil з посиланням на матеріали розслідування Управління державної безпеки та розвідки Австрії.

Викриття російської дезінформаційної мережі сталося ще в березні цього року, але тільки тепер журналістам повідомили подробиці.

Координатором мережі був австрієць Ян Марсалек, який, за даними слідства, тривалий час працює на російські спецслужби.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях.

При цьому вони намагалися прив’язувати нацистські символи до України, доповнюючи їх кольорами українського прапора, написами «Слава Україні» та образливими закликами проти росіян.

Усі ці дії повинні були створити враження, що відповідну символіку поширюють українці.

Крім того, під час цієї дезінформаційної операції було створено мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку «Азов».

Як виявилося під час слідства, куратори з російської ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку «Азову» по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.

Нагадаємо, влітку цього року Росія розпочала в Європі пропагандистську кампанію, під час якої послання «Росія — не мій ворог» транслюється за допомогою наліпок, розміщених у публічних місцях.