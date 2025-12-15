Речник ВМС пояснив, чому Росія не може забезпечити супроводом свої торгові кораблі у Чорному морі

Російський Малий ракетний корабель / © Фото з відкритих джерел

Російські військові кораблі не супроводжують власні цивільні судна в Чорному морі через побоювання ураження українськими засобами.

Про це у етері Еспресо заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ситуація з російськими військовими кораблями в Чорному морі залишається незмінною, а можливостей для конвоювання цивільного флоту в РФ немає.

«Щодо військових суден Росії у Чорному морі ситуація залишається без змін. Забезпечити конвоювання цивільних суден в Чорному морі росіяни не здатні. Зокрема, якщо ми говоримо про корабельно-катерний склад», — зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що для супроводу цивільних суден російським кораблям необхідно виходити в море та віддалятися від баз, де вони перебувають під прикриттям.

«Для цього потрібно вийти в море й відійти далеко від бази, де їх прикриває все, що тільки може. Вони розуміють, що якщо вийдуть з цих баз, то зустрінуться сам на сам з викликами в акваторії Чорного моря», — наголосив речник ВМС.

Плетенчук також звернув увагу, що судно, яке отримує супровід, автоматично втрачає статус цивільного.

«Будь-яке судно, яке отримує супровід — не важливо, це військовий корабель, літак чи щось інше — втрачає імунітет цивільного судна і вважається військовою ціллю», — пояснив він.

За словами речника ВМС ЗСУ, з боку України для російських сил у Чорному морі існує достатньо загроз, що робить ситуацію для РФ вкрай складною.

«З нашого боку викликів більш ніж достатньо для них. Тому для росіян у Чорному морі доволі складна ситуація», — підсумував Плетенчук.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до «тіньового флоту» РФ.

Ми раніше інформували, що після атаки проти танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі біля узбережжя Туреччини Анкара закликала Україну та Росію не втягувати енергетичну інфраструктуру у «жахливу війну».