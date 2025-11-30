- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2878
- Час на прочитання
- 1 хв
Удари по танкерах "тіньового флоту" РФ: у Туреччині та Казахстані невдоволені атаками України
В обох країнах заявили, що очікують від України недопущення подібних інцидентів.
Туреччина і Казахстан прокоментували українські атаки на енергетичні обʼєкти та тіньовий флот РФ, які сталися цього тижня.
Зокрема, у МЗС Туреччини заявили, що їхня країна стурбована через удари по суднах KAIRO та VIRAT.
«Ці інциденти, що сталися в нашій виключній економічній зоні в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні», — наголосив речник відомства Онджу Кечелі.
У Міністерстві закордонних справ Казахстану висловили протест через удари по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту Новоросійськ.
«Ми оцінюємо цей інцидент як акт, що завдає шкоди двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що Казахстан очікує від нашої країни «конкретних заходів для запобігання повторенню подібних випадків».
Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.