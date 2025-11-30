Як правильно варити борщ / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Борщ — це не просто перша страва, а справжній символ української кухні. І хоч рецептів існує десятки, одне питання хвилює багатьох господинь: що класти в каструлю спочатку — картоплю чи капусту. Адже неправильна послідовність може зробити овочі твердими чи розвареними, а сам борщ — менш ароматним. Професійні кухарі пояснили, якою має бути ідеальна послідовність, щоб смак страви розкрився повністю.

Що додавати в борщ спочатку — капусту чи картоплю: відповідь шеф-кухарів

Спочатку потрібно класти картоплю. Причина проста — вона готується довше, ніж капуста. Якщо додати капусту раніше, вона може переваритися та втратити текстуру, тоді як картопля залишиться напівсирою. Тому після закипання бульйону правильно спершу покласти картоплю для більш насиченого смаку.

Капусту закладають після картоплі, коли та наполовину готова. Кухарі пояснюють: капусті достатньо десяти хвилин варіння, щоб залишитися соковитою та мати приємну хрусткість. Якщо ж додати її в борщ раніше, вона втратить форму, потемніє та розчиниться у страві.

Реклама

Чому черговість настільки важлива

Картопля формує густоту страви. Під час варіння вона виділяє крохмаль, що робить борщ більш насиченим.

Капуста відповідає за структуру . Вона має залишатися пружною, а не перетворюватися на кашу.

Смак борщу стає глибшим. Кожен овоч вариться саме стільки, скільки необхідно, і віддає свій аромат у потрібний момент.

Додаткові поради від професійних кухарів