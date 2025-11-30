ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Что сначала класть в борщ — капусту или картошку: профессиональные повара дали окончательный ответ

В какой последовательности правильно закладывать овощи в борщ, чтобы он был ароматным, насыщенным и не терял своего классического вкуса и яркого цвета: советы шеф-поваров.

Как правильно варить борщ

Как правильно варить борщ / © www.freepik.com/free-photo

Борщ — это не просто первое блюдо, а настоящий символ украинской кухни. И хотя рецептов существует десятки, один вопрос волнует многих хозяек: что класть в кастрюлю сначала — картошку или капусту. Ведь неправильная последовательность может сделать овощи жесткими или разваренными, а сам борщ менее ароматным. Профессиональные повара объяснили, какой должна быть идеальная последовательность, чтобы вкус блюда полностью раскрылся.

Что добавлять в борщ сначала — капусту или картошку: ответ шеф-поваров

Сначала нужно класть картофель. Причина проста — он готовится дольше капусты. Если добавить капусту раньше, она может перевариться и потерять текстуру, в то время как картофель останется полусырым. Поэтому после закипания бульона правильно сперва положить картофель для более насыщенного вкуса.

Капусту закладывают после картофеля, когда та наполовину готова. Повара объясняют: капусте достаточно десяти минут варки, чтобы остаться сочной и иметь приятную хрусткость. Если добавить ее в борщ раньше, она потеряет форму, потемнеет и растворится в блюде.

Почему очередность столь важна

  • Картофель формирует густоту блюда. Во время варки она выделяет крахмал, что делает борщ насыщеннее.

  • Капуста отвечает за структуру. Она должна оставаться упругой, а не превращаться в кашу.

  • Вкус борща становится глубже. Каждый овощ варится именно столько, сколько необходимо и отдает свой аромат в нужный момент.

Дополнительные советы от профессиональных поваров

  • Зажарка — свекла, морковь, лук, добавляется только в конце, когда капуста почти приготовилась, так овощи сохраняют цвет и сладость.

  • Свекла не теряет свой рубиновый цвет, если добавить ложку уксуса или лимонного сока.

  • Лавровый лист лучше класть после выключения огня, чтобы не появилась горчинка.

