Динамо – Полтава: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В понедельник, 1 декабря, киевское "Динамо" примет "Полтаву" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После 13 туров киевляне (20 очков) занимают лишь седьмое место в таблице УПЛ. Полтавчане (6 баллов) идут на последней строчке.

Отметим, что это будет первый матч Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера "Динамо". Наставник "бело-синих" U-19 возглавил взрослую команду после увольнения Александра Шовковского.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Полтава" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

