Наталья Островская вызвала скорую и напугала фото под капельницей: "Стало плохо как никогда"

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Реклама

Ведущая 1+1 Наталья Островская показалась под капельницей и сообщила, что вызвала скорую.

Знаменитости стало плохо в субботу вечером, 29 ноября. Наталья Островская говорит, что ей пришлось вызвать скорую. Наконец, приехали медики и поставили ведущей капельницу. Но на этом ужасы не закончились. Российские оккупанты тогда атаковали Вышгород, где живет знаменитость. Наталья говорит, что "Шахед" пролетал прямо над ее домом. Почти сразу после того ведущая услышала звуки попадания.

"Вчера (29 ноября - прим. ред.) вызываю себе скорую. Приезжают медики, ставят капельницу. Слышим, как над нами пролетает "Шахед" и за пять минут от нас прилетает в дома", - шокировала ведущая.

Реклама

Наталья Островская под капельницей / © instagram.com/nataliostrovska

Эта ситуация очень сильно напугала Островскую. Что же касается самочувствия, то сейчас знаменитости легче. До этого ей стало резко плохо на тренировке по танцам. Но медики быстро оказали помощь ведущей, что она уже даже вернулась к занятиям.

"А накануне были танцы...И просто во время тренировки стало плохо. Как никогда плохо...Спасибо медикам, быстро поставили на ноги и сегодня (30 ноября - прим. ред.) провожу тренировки. Времени болеть нет", - делится знаменитость.

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Напомним, недавно актриса Антонина Хижняк призналась, что заболела. Артистка жаловалась на свое не самое лучшее состояние.