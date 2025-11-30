ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1157
Время на прочтение
1 мин

Наталья Островская вызвала скорую и напугала фото под капельницей: "Стало плохо как никогда"

Знаменитость сообщила, что произошло и как она чувствует себя сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Островская

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская показалась под капельницей и сообщила, что вызвала скорую.

Знаменитости стало плохо в субботу вечером, 29 ноября. Наталья Островская говорит, что ей пришлось вызвать скорую. Наконец, приехали медики и поставили ведущей капельницу. Но на этом ужасы не закончились. Российские оккупанты тогда атаковали Вышгород, где живет знаменитость. Наталья говорит, что "Шахед" пролетал прямо над ее домом. Почти сразу после того ведущая услышала звуки попадания.

"Вчера (29 ноября - прим. ред.) вызываю себе скорую. Приезжают медики, ставят капельницу. Слышим, как над нами пролетает "Шахед" и за пять минут от нас прилетает в дома", - шокировала ведущая.

Наталья Островская под капельницей / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская под капельницей / © instagram.com/nataliostrovska

Эта ситуация очень сильно напугала Островскую. Что же касается самочувствия, то сейчас знаменитости легче. До этого ей стало резко плохо на тренировке по танцам. Но медики быстро оказали помощь ведущей, что она уже даже вернулась к занятиям.

"А накануне были танцы...И просто во время тренировки стало плохо. Как никогда плохо...Спасибо медикам, быстро поставили на ноги и сегодня (30 ноября - прим. ред.) провожу тренировки. Времени болеть нет", - делится знаменитость.

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Напомним, недавно актриса Антонина Хижняк призналась, что заболела. Артистка жаловалась на свое не самое лучшее состояние.

Дата публикации
Количество просмотров
1157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie