Оккупанты пытались вывесить флаг РФ в Волчанске: чем это закончилось

Флаг РФ / © pixabay.com

Реклама

Армия РФ предприняла попытку вывесить свой триколор над зданием в Волчанске . Традиционно, это завершилось провалом.

Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВС Украины.

Как отмечается в сообщении, оккупанты в очередной раз хотели выдать желаемое за действительность.

Реклама

«Пара россиян предприняли самоубийственную попытку поднять триколор над зданием в городе Волчанск Харьковской области. Это завершилось традиционно – подразделения 16-го армейского корпуса быстро обезвредили захватчиков», – отметили украинские защитники.

Известно, что в почти полностью разрушенном Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады 16 армейского корпуса контролируют ситуацию, удерживают позиции и дают достойный отпор оккупантам, уничтожая их живую силу и технику.

«Отдельно сильные, вместе непобедимые!», - завершили бойцы.

Ранее бойцы ВСУ ликвидировали флаг РФ , который они установили на потолке Покровска. Тряпка провисела там до часа.

Реклама

В то же время ситуация в городе остается сложной. К сожалению, войска РФ продолжают затягивать пехоту. Украинские воины прилагают сверхусилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.