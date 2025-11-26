Российские планы в Покровске сорваны: в ВСУ сообщили о ситуации в городе

Бои за Покровск / © ТСН

Российские оккупанты планировали захватить город Покровск в Донецкой области еще до сентября, но в конце ноября бои в городе продолжаются.

Об этом заявили 26 ноября в Группировке войск «Восток».

По информации украинских военных, в Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения российских захватчиков.

«Идут бои в городе, также оккупанты забрасывают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, задача которых — создать картинку для пропагандистских медиа», — говорится в сообщении.

В УВ «Восток» отметили, что противник использует погодные условия, чтобы просочиться в южную часть города, в то же время украинские бойцы пресекают попытки малых вражеских групп продвинуться на север.

«Захватчики планировали захватить Покровск до сентября. Сейчас — конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери и уже вынужден задействовать резервы», — отметили в сообщении.

Украинские военные добавили, что враг усиливает давление на Мирноград, пытаясь перерезать логистику с Покровском и зайти в город. Однако эти наступательные планы россиян срываются — украинские воины уничтожают технику и личный состав оккупантов.

Украинские защитники также активно работают над разрушением логистики российской армии, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники.

Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. По этим же коридорам осуществляется эвакуация.

«Там, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности, применяются тяжелые дроны, НРК или работа пешими группами. НРК также активно используют для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых», — сообщили в УВ «Восток».

Украинские военные заверили, что прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, и уверенно держат определенные позиции. Окружения наших войск нет, логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

Напомним, ранее в Сети появились видеоматериалы, якобы подтверждающие присутствие российских военных в центральной части Покровска.