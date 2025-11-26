Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

То, что сейчас происходит в переговорном процессе по войне в Украине, является лишь началом замороженного конфликта.

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, американист, бывший сотрудник ООН (1987-2019) Дмитрий Довгополый в эфире Эспрессо.

Эксперт убежден, что текущий переговорный процесс преследует единственную цель — остановить конфликт на неопределенный срок.

«Я не думаю, что мы на пути к мирному соглашению. Мне кажется, что происходящее — это увертюра для перемирия, корейского перемирия. Что сейчас будем торговаться, будем якобы договариваться, и в конце концов согласимся остановить огонь, на какой-то условной линии, и там оно останется на довольно долгое время. Пока не умрет, мы надеемся и знаем кто», — заявил Дмитрий Довгополый.

Незамеченный переворот и человек без дипломатического опыта

Долгополый отмечает, что появление новой фигуры в переговорной команде США — Дрискола — связано с изменением приоритетов в Белом доме.

«Был переворот, собственно, произошел, незамеченный нашим аналитическим сообществом… Стивену Миллеру совершенно не нужна Украина, ему нужна Венесуэла», — отметил американист, объясняя, что Миллер, забрав государственную безопасность у Рубио, сместил фокус на другие проблемы, что и привело к появлению Дрис.

Эксперт подверг жесткой критике кандидатуру спецпосланника. Также он отметил его неподготовленность.

«У нас есть человек без дня работы в дипломатии, которому дали одну неделю на подготовку. И он не очень подготовлен, приехал в Киев», — отметил историк.

Оценка позиции Украины и давление Трампа

Долгополый процитировал Washington Post, комментируя встречи Дрискола в Киеве. Он выразил скептицизм по военной позиции Украины:

«Американские вооруженные силы любят Украину и стоят с Украиной. Но если быть честным, наша военная оценка есть, что Украина в очень плохой позиции и сейчас самое лучшее время для мира», — передал эксперт слова Дрискола.

Добавляет, что по информации медиа, война остается в патовой ситуации, где Россия платит «совершенно ненормальную цену», потеряв 95 тысяч военных в 500 квадратных метрах со времени встречи Трампа и Путина на Аляске. Эксперт считает, что давление США на Украину сейчас обусловлено внутренними проблемами Дональда Трампа, заинтересованного в быстром успехе на фоне собственных скандалов.

«Нам нужна пауза»

В заключение Дмитрий Довгополый предоставил рекомендацию для украинской переговорной команды, ссылаясь на театральную мудрость:

«Моя рекомендация, я ее беру из театра, чем больше актер, тем длиннее пауза… Нам нужна пауза, нам нужно еще раз посмотреть, кого у нас в переговорной команде и нам нужно теснее поработать с европейцами. Вот такое триединое мое мнение».

Напомним, руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская выразила мнение, что президент РФ Владимир Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного шулерства, подав свои прихоти, как «мирный план» от администрации президента США с четким дедлайном — ко Дню благодарения.

Также недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайны для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессорской Россией.