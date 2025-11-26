Путин наблюдает за спектаклем, который сам запустил: Берлинская о "мирном плане"

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного шулерства, подав свои прихоти, как «мирный план» от администрации президента США с четким дедлайном — ко Дню благодарения.

Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская в Telegram.

Она предположила, что «мирный план» написали советники Путина Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков «на коленке» и передали его спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу.

«Тот даже не утруждается хорошим переводом, прогоняет через условный Google Translate. Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, ко Дню Благодарения (27 ноября 2025). Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать тот типа американский (на самом деле российский) план», — напомнила Берлинская ход событий.

Однако, как отметила эксперт, как только журналисты опубликовали запись разговора Дмитриева и Ушакова, которая подтверждает, что план точно дали россияне, заявления из Вашингтона резко изменились — уже нет никаких дедлайнов.

«Параллельно журналисты сливают, что Виткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно говорить с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго», — напомнила она.

Берлинская отметила, что теперь «половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют», а тысячи ботов-комментаторов в Сети требуют подписывать что угодно ради мира.

«Пока идет вся эта мышиная возня — Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам запустил. И на все предложения посмеиваясь отвечает: Нет, лохи, не подходит!», — подытожила она.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайнов для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессором Россией.

Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября. По данным источников, Вашингтон работает по «агрессивному графику» и ожидает подписания документа ко Дню благодарения.

Издание Bloomberg сообщило, что Уиткофф консультировал российских советников Путина. Об этом стало известно из стенограммы разговора политиков, который состоялся в октябре. Американский чиновник советовал Кремлю, как с помощью лести предложить президенту США Дональду Трампу мирный план по Украине. Этот разговор предшествовал появлению скандального «мирного плана Трампа» из 28 пунктов.