Любимец Трампа Такер Карлсон ошеломил заявлением, что "сильно ненавидит" республиканцев США

Известный американский консервативный комментатор и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон неожиданно обрушился с резкой критикой на Республиканскую партию, назвав ее членов предателями. Его заявление прозвучало в интервью с подкастером Шоном Райаном и стало ярким признаком нарастающего раскола в движении MAGA (Make America Great Again).

«Они просто не нужны»

Карлсон заявил, что республиканцы «почти достигли точки, в которой они просто не нужны», и ему придется «противостоять им».

«Я их сильно ненавижу, потому что они такие предатели!», — заявил Карлсон.

Его возмущение вызвало безразличие партии к социальным и культурным проблемам. Карлсон раскритиковал республиканцев за отсутствие реакции на его претензии по поводу «чертовых торговых центров», школ каратэ и вейп-шопов, искажающих ландшафт.

Он также выразил гнев из-за нежелания политиков бороться с контентом OnlyFans, который, по его мнению, «проделывает женщин» проститутками, и игнорирование проблемы насилия над детьми.

«Нельзя брать мои налоговые деньги и потом отказываться что-либо делать против насилия над детьми. Разве [моя реакция] это безумие?» — спросил Карлсон.

Раскол в MAGA и поражения на выборах

Заявление Карлсона раздалось на фоне растущего напряжения внутри консервативного крыла. Ранее о своем выходе из Конгресса объявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая также дистанцировалась от Дональда Трампа, в частности из-за его поведения по резонансному делу Эпштейна.

Аналитики редакции BILD отмечают, что разобщенность республиканцев играет на руку демократам, усиливающим давление перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года. Демократы рассчитывают вернуть большинство в Палате представителей, где республиканцы пока имеют лишь незначительное преимущество (5 мандатов).

Ранее сообщалось, что влиятельный американский ведущий и блогер Такер Карлсон, известный своим интервью с Путиным во время войны, подверг критике решение президента США Дональда Трампа о поддержке действий Израиля против Ирана.