Зеленский назвал главные аргументы Украины на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Уничтожение оккупантов, защита украинских позиций и выполнение боевых задач украинскими воинами является основой для ведения переговоров в интересах Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в среду, 26 ноября.

Глава украинского государства отметил, что российская пропаганда распространяет в мире фейки о том, что Украина якобы не может защищаться. Поэтому, по его словам, ежедневный боевой результат украинской армии и специальных служб является доказательством обратного.

Реклама

«Сейчас каждый уничтоженный российский оккупант, каждое пополнение нашего обменного фонда для Украины, каждый российский штурм, который украинцы остановили, каждая уничтоженная российская единица техники, каждый наш дипстрайк — это аргументы, что с Украиной стоит быть, Украине стоит помогать и давить ради мира надо не на Украину, а на Россию — единственную причину, почему война затягивается», — подытожил он.

Напомним, 23 ноября состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.

На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине. Окончательное решение и подписание документа должно состояться после личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.