Зеленський назвав головні аргументи України на мирних переговорах

Щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом того, що Україна спроможна себе захистити і їй потрібно допомагати.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Знищення окупантів, захист українських позицій та виконання бойових завдань українськими воїнами є основою для ведення переговорів в інтересах України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в середу, 26 листопада.

Глава української держави зазначив, що російська пропаганда поширює в світі фейки про те, що Україна начебто не може захищатися. Тому, за його словами, щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом зворотного.

«Зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк — це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію — єдину причину, чому війна затягується», — підсумував він.

Нагадаємо, 23 листопада відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.

На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні. Остаточне рішення і підписання документа має відбутися після особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

