Зеленський назвав головні аргументи України на мирних переговорах
Щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом того, що Україна спроможна себе захистити і їй потрібно допомагати.
Знищення окупантів, захист українських позицій та виконання бойових завдань українськими воїнами є основою для ведення переговорів в інтересах України.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в середу, 26 листопада.
Глава української держави зазначив, що російська пропаганда поширює в світі фейки про те, що Україна начебто не може захищатися. Тому, за його словами, щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом зворотного.
«Зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк — це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію — єдину причину, чому війна затягується», — підсумував він.
Нагадаємо, 23 листопада відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.
На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні. Остаточне рішення і підписання документа має відбутися після особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.