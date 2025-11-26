В Покровске зафиксировано присутствие российских военных в районе железнодорожного вокзала - DeepState

Покровск / © Associated Press

В сети появляется все большее количество видеоматериалов, подтверждающих присутствие российских военных в центральной части Покровска. Новые кадры зафиксировали передвижение группы окупантов вдоль проспекта Мира – с севера на юг.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

Россияне в Покровске. / © Deepstatemap

Сложные погодные условия – дождь и туман – продолжают усложнять работу украинских сил обороны, фактически "прикрывая" противника.

Впрочем, только официальных заявлений недостаточно, чтобы заставить российские подразделения уйти из центра города. Попытки наносить удары по штурмовым группам в тылу, по словам военных источников, часто наталкиваются на серьезное сопротивление и не всегда приносят желаемый результат.

Украинские подразделения продолжают работать над стабилизацией ситуации и выбиванием врага из центральных районов Покровска.

Напомним, начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что на Покровском направлении сосредоточено более 100 000 военных России, которые пытаются усилить свое присутствие и усложнить оборону города.