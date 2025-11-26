- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
В Покровске зафиксировано присутствие российских военных в районе железнодорожного вокзала - DeepState
В Покровске зафиксировано передвижение русских военных вдоль проспекта Мира. Видео показывает разрушение зданий и поврежденные объекты бизнеса.
В сети появляется все большее количество видеоматериалов, подтверждающих присутствие российских военных в центральной части Покровска. Новые кадры зафиксировали передвижение группы окупантов вдоль проспекта Мира – с севера на юг.
Об этом сообщают аналитики DeepState.
Сложные погодные условия – дождь и туман – продолжают усложнять работу украинских сил обороны, фактически "прикрывая" противника.
Впрочем, только официальных заявлений недостаточно, чтобы заставить российские подразделения уйти из центра города. Попытки наносить удары по штурмовым группам в тылу, по словам военных источников, часто наталкиваются на серьезное сопротивление и не всегда приносят желаемый результат.
Украинские подразделения продолжают работать над стабилизацией ситуации и выбиванием врага из центральных районов Покровска.
Напомним, начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что на Покровском направлении сосредоточено более 100 000 военных России, которые пытаются усилить свое присутствие и усложнить оборону города.