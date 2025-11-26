Эвакция из Запорожья: власти сообщили, какая ситуация в городе

Обстрел Запорожья / Иллюстративное фото / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Оснований для массовой эвакуации из Запорожья нет. В городе предоставляются все социальные услуги.

Об этом рассказала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко в эфире «Утро.LIVE».

Конечно, признает она, из-за массированных обстрелов люди могут временно выезжать на несколько дней и вернуться. Город обеспечивает места временного размещения для всех, кто потерял жилье — независимо от того, пострадала ли квартира, частный дом или общежитие.

«По состоянию на данный момент массовой эвакуации нет, потому что для этого нет оснований. У нас работают все социальные службы, у нас работают школы, у нас работают больницы», — сказала она.

Харченко подчеркнула, что социальные услуги предоставляются на уровне с крупными западными городами, например Львов или Ивано-Франковск.

Напомним, РФ массированно обстреляла центр Запорожья 26 ноября.

«Мы на одном из адресов, где враг попал в многоэтажку. Это самый центр города. В доме дотла выгорели 3 этажа. Вражеский „Шахед“ просто влетел в квартиры запорожцев», — говорит Дарья Назарова, корреспондентка ТСН.