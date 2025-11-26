ТСН в социальных сетях

163
1 мин

Суд в Киеве остановлен из-за "заминирования" перед громким делом по НАБУ

В Киевском апелляционном суде эвакуировали всех из-за уведомлений о заминировании. Это произошло перед рассмотрением апелляции детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Кирилл Шостак
Апелляционный суд Киева

Апелляционный суд Киева / © Фото из открытых источников

Сегодня, 26 ноября, Киевский апелляционный суд попросил всех покинуть здание из-за уведомления о заминировании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Митинг за НАБУ возле суда / © ТСН

Митинг за НАБУ возле суда / © ТСН

В 12:30 в суде планировалось рассматривать апелляцию по содержанию в СИЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Он является одним из детективов, документировавших деятельность бизнесмена Тимура Миндича.

Напомним, что 21 июля Магамедрасулова и его отца задержала СБУ по делу, связанному с якобы намеренными продавать техническую коноплю в Дагестан. По данным следствия, он обсуждал со знакомым возможность продажи отцом в подтвердивший и свидетель Узбекистана.

Митинг за НАБУ возле суда. / © ТСН

Митинг за НАБУ возле суда. / © ТСН

В суд намеревались прийти представители общественных организаций и протестующие с требованием уволить Магамедрасулова.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, учитывая время и обстоятельства, сообщение о заминировании вызывает подозрение по поводу его истинной цели.

Ранее в НАБУ заявили, что задержанный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов ранее непосредственно участвовал в разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

