Кум Каменских после ее отъезда за границу раскрыл, как изменились заработки звезды во время войны

Геннадий Витер, Настя Каменских

Реклама

Украинский певец и продюсер «Музыкальной платформы» Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, откровенно рассказал, как изменилось его отношение к артистке во время войны.

Витер признался, что последний раз контактировал с Каменских еще в мае — поздравил ее с днем рождения. По его словам, сейчас певица отдалилась от украинского инфопространства из-за жизни за границей и влияния окружения, которое имеет «другие мысли».

Журналистка спросила, когда именно, по мнению продюсера, Каменских «свернула не туда». Ветер признался, что больше всего его возмутил инцидент в США, где певица перешла на русский язык во время общения с публикой и сделала заявление о «какая разница».

Реклама

Настя Каменских

«Ты можешь петь любые песни… Но общайся с аудиторией исключительно на украинском. Это сейчас очень важно. Это маркер, который идентифицирует тебя как украинку. Не надо переходить на язык агрессора», — подчеркнул он в интервью «Мені цікаво».

Несмотря на критику, Витер подчеркнул, что продолжит «защищать» Каменских на личном уровне, ведь она ему «не посторонний человек». Впрочем, на «Музыкальную платформу», продюсером которой он является, пока что звезду не готов пригласить.

По словам продюсера, после 2022 года деятельность Каменских за рубежом существенно просела. Он отметил, что ее заработки упали, часть аудитории потерялась и большие инвестиции в латиноамериканское направление стали невозможными. Впрочем, Витер отмечает, что кума регулярно приезжает в Украину — до шести раз в год. В том числе и для участия в благотворительных мероприятиях.

Напомним, недавно звездные супруги Потап и Настя Каменских выставили на продажу свой роскошный особняк с семью комнатами и собственным КПП под Киевом. Стало известно, как дом выглядит изнутри и его территория снаружи.