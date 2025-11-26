- Дата публикации
40-летняя звезда "Фабрики звезд" Лавика впервые станет мамой и показала свой округлый животик
Певица находится уже на последнем месяце беременности.
Звезда шоу «Фабрика звезд-3», певица Лавика после недавнего замужества сообщила еще одну радостную новость.
Сегодня, 26 ноября, в день своего 40-летия знаменитость рассказала, что ожидает рождения первенца. Певица на девятом месяце беременности опубликовала теплый осенний фотосет в Instagram. На серии снимков у Лавики виднеется немалый округлый животик.
Отцом малыша стал Дмитрий Вознюк, с которым исполнительница обручилась в мае этого года. Тогда возлюбленные скрывали известие о пополнении в семье от публики. И теперь стало понятно, почему певица для особого дня выбрала довольно оверсайзные наряды.
По словам Лавики, этот период стал особенным для нее. Она добавила, что благодарна себе за решимость идти по зову сердца, несмотря на все предубеждения общества, и вызовы войны.
«Мой самый теплый ноябрь в жизни. И я благодарна себе за то, что всегда сознательно выбираю свой путь, свою судьбу, своих людей. Никуда не спеша, не пугаясь предубеждений о возрасте, смене статусов, старости и ответственности, трудных временах. Я всегда доверяю себе и своим решениям и это лучшее, что я научилась делать за жизнь», — растрогала артистка.
Интересно, что даже на последнем месяце беременности свою концертную деятельность Лавика решила не откладывать. И пообещала поклонникам выйти на сцену в конце ноября и спеть их любимые хиты на одной из концертных площадок в Киеве.
