40-летняя звезда "Фабрики звезд" Лавика впервые станет мамой и показала свой округлый животик

Лавика / © instagram.com/lavika

Реклама

Звезда шоу «Фабрика звезд-3», певица Лавика после недавнего замужества сообщила еще одну радостную новость.

Сегодня, 26 ноября, в день своего 40-летия знаменитость рассказала, что ожидает рождения первенца. Певица на девятом месяце беременности опубликовала теплый осенний фотосет в Instagram. На серии снимков у Лавики виднеется немалый округлый животик.

Отцом малыша стал Дмитрий Вознюк, с которым исполнительница обручилась в мае этого года. Тогда возлюбленные скрывали известие о пополнении в семье от публики. И теперь стало понятно, почему певица для особого дня выбрала довольно оверсайзные наряды.

Реклама

Лавика / © instagram.com/lavika

По словам Лавики, этот период стал особенным для нее. Она добавила, что благодарна себе за решимость идти по зову сердца, несмотря на все предубеждения общества, и вызовы войны.

«Мой самый теплый ноябрь в жизни. И я благодарна себе за то, что всегда сознательно выбираю свой путь, свою судьбу, своих людей. Никуда не спеша, не пугаясь предубеждений о возрасте, смене статусов, старости и ответственности, трудных временах. Я всегда доверяю себе и своим решениям и это лучшее, что я научилась делать за жизнь», — растрогала артистка.

Лавика / © instagram.com/lavika

Интересно, что даже на последнем месяце беременности свою концертную деятельность Лавика решила не откладывать. И пообещала поклонникам выйти на сцену в конце ноября и спеть их любимые хиты на одной из концертных площадок в Киеве.

Напомним, недавно актриса Даша Малахова призналась, почему у нее с мужем за почти 10 лет супружеской жизни не родилось общих детей.