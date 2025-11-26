Самая опасная ошибка с генератором, которую делают тысячи украинцев: предупреждение эксперта

Генератор / © Getty Images

Генераторы стали обыденной техникой для частных домов и бизнеса на фоне регулярных отключений света. При этом неправильное подключение может создать серьезные риски — от поражения током до пожара.

Эксперт по энергетическому менеджменту Андрей Яворский подробно объяснил в комментарии для УНИАН, как должно выглядеть безопасное подключение и какую ключевую ошибку допускают пользователи.

По словам Яворского, генератор разрешено подключать через удлинитель — но только тот, который соответствует требованиям безопасности. Устройство следует устанавливать на расстоянии примерно 6 метров от стены с окнами или дверью и не менее метра от глухой стены.

Удлинитель, через который подключают генератор, должен быть с двойной изоляцией и сечением проводников не менее 2,5 мм². Оптимальная длина кабеля — около 20 метров.

Отдельно специалист подчеркивает важность заземления корпуса генератора. Для этого используется металлический штырь, забитый в грунт, к которому подсоединяется гибкий проводник с сечением не менее 6 мм². Надежный контакт между корпусом и заземлением нужен для того, чтобы опасный потенциал в случае повреждения изоляции не оказался на металлических частях устройства.

Заземление генератора. Фото: личный архив Андрея Яворского

Наиболее рискованной ошибкой Яворский называет использование удлинителей типа «вилка-вилка», когда одну вилку включают в генератор, а другую — в домашнюю розетку. В случае восстановления электроснабжения это может спровоцировать аварийную ситуацию, пожар и повреждение самого генератора. Такие случаи, по словам специалиста, случаются часто. Опасность касается также портативных зарядных станций.

Правильный вариант подключения к внутренней сети — через систему ввода резерва. Это устройство автоматически переключает питание между генератором и общей электросетью. Его установка осуществляется в электрощитовой или рядом с ней и требует вмешательства специалиста, ведь предполагает изменение конфигурации внутренней сети.

В случаях, когда система ввода резерва не установлена, обеспечить питание можно более простым путем — через удлинитель, где с одной стороны есть вилка для подключения к генератору, а с другой — блок розеток для подключения отдельных приборов.

Также эксперт напомнил: бытовые генераторы не предназначены для работы без перерыва. После примерно пяти часов их нужно останавливать минимум на полчаса. Кроме того, суммарная нагрузка не должна превышать около 80% номинальной мощности устройства. Это поможет избежать перегрузок и продлит срок службы генератора.

