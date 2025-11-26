40-річна зірка "Фабрики зірок" Лавіка вперше стане мамою й показала свій округлий животик

Лавіка / © instagram.com/lavika

Зірка шоу «Фабрика зірок-3», співачка Лавіка після нещодавнього заміжжя повідомила ще одну радісну новину.

Сьогодні, 26 листопада, у день свого 40-річчя знаменитість розповіла, що очікує на народження первістка. Співачка на дев’ятому місяці вагітності опублікувала теплий осінній фотосет у Instagram. На серії знімків у Лавіки видніється чималий округлий животик.

Батьком малюка став Дмитро Вознюк, з яким виконавиця побралася у травні цього року. Тоді закохані приховували звістку про поповнення в родині від публіки. І тепер стало зрозуміло, чому співачка для особливого дня обрала доволі оверсайзні вбрання.

Лавіка / © instagram.com/lavika

За словами Лавіки, цей період став особливим для неї. Вона додала, що вдячна собі за рішучість йти за покликом серця, попри всі упередження суспільства, та виклики війни.

«Мій найтепліший листопад у житті. І я вдячна собі за те, що завжди свідомо обираю свій шлях, свою долю, своїх людей. Нікуди не поспішаючи, не лякаючись упереджень про вік, зміни статусів, старість і відповідальність, важкі часи. Я завжди довіряю собі і своїм рішенням і це найкраще, що я навчилася робити за життя», — зворушила артистка.

Лавіка / © instagram.com/lavika

Цікаво, що навіть на останньому місяці вагітності свою концертну діяльність Лавіка вирішила не відкладати. Та пообіцяла шанувальникам вийти на сцену наприкінці листопада та заспівати їхні улюблені хіти на одному з концертних майданчиків у Києві.

