Триходерму можна знайти в лісі: розповідаємо, як її збирати та використовувати

Що таке триходерма: де та як її застосовують

Триходерма, що є природною жителькою лісу, тисячоліттями виконує функцію невтомного санітара ґрунту. Цей рід ґрунтових грибів є звичайним представником мікрофлори ґрунтів.

Його колонії можна побачити неозброєним оком як тонкий шар зеленої або жовтуватої плісняви на дереві, що відмерло, або на ґрунті.

Триходерма відома здатністю паразитувати на інших видах грибів і пригнічувати їхню активність за рахунок виділення натуральних мікотоксинів. саме завдяки цим властивостям гриб «відвойовує» у конкурентів місце існування та ресурси, а також стримує ріст бактерій.

Завдяки цим унікальним якостям, живі культури гриба, зокрема випробувані види t. viride та t. harzianum (які можуть взаємно посилювати ефект один одного при одночасній присутності), використовуються у сільському господарстві як біопестицид, насамперед фунгіцид, тобто засіб від грибних хвороб рослин. Крім того, триходерма прискорює розкладання органічних залишків, що підвищує родючість та покращує структуру ґрунтів за рахунок їхнього збагачення органікою, тобто працює як добриво.

Препарати на основі триходерми, такі як триходермін, трихоцин, гліокладін, мікохелп та просто триходерма, не є дешевими, а їхня ціна виправдана, оскільки вони забезпечують потужний біологічний захист. Ці біопрепарати, що містять живі спори грибів у «сплячому» стані, дозволяють боротися з цілим набором поширених грибних хвороб рослин: це різні гнилі, включаючи кореневі, альтернаріоз, кладоспоріоз, антракноз, хибна та справжня борошниста роса, плямистості, оідіум винограду та моніліози. Втім, слід зауважити, що через біологічні особливості збудника триходерма малоефективна проти фітофтори картоплі.

Як знайти та зібрати триходерму у лісі

Як стверджують господарі, замість витрачати гроші на препарати, цю надзвичайно дієву помічницю можна зібрати самостійно. Поки на землі немає стійкого снігового покриву, можна вирушити до лісу.

У природі триходерма найчастіше «живе» на місцях, що повільно перегнивають. Тому шукати її варто в певних локаціях.

По-перше, зверніть увагу на гнилі повалені колоди: деревина має бути м’яка, розсипатися під пальцями і мати суху, але пухку структуру.

По-друге, огляньте верхній шар лісової підстилки: під опалим листям зазвичай знаходиться тонкий світліший прошарок, де цей гриб мешкає у найбільшій кількості.

І по-третє, ідеальним джерелом природної триходерми є старі, трухляві пеньки, які легко кришаться, нагадуючи сухе печиво.

Збирають не сам гриб, а субстрат, у якому він мешкає. Важливо брати лише той матеріал, що вже частково перегнив.

Оберіть повалену колоду або пеньок, який легко розсипається, зніміть верхній м’який шар деревини й перекладіть його в мішок або відро. Слід уникати занадто мокрих або слизьких місць — це ознака інших грибків. Для збагачення субстрату варто додати кілька жмень сухої лісової землі, в ній теж багато корисної мікрофлори. Після збору субстрат можна висушити на папері в тіні, щоб він не перепрівав у мішку.

Осіннє внесення триходерми: час для оздоровлення ґрунту

Осінь вважається чудовим часом для внесення природної триходерми, оскільки це дає змогу грибку почати свою санітарну роботу задовго до настання стійких морозів, що особливо важливо для оздоровлення ґрунту. Однак для ефективності цього процесу необхідно дотриматися низки критично важливих умов. Грибок активно розмножується та виконує свої функції лише тоді, коли ґрунт не встиг замерзнути і має достатній рівень вологості для життєдіяльності мікроорганізму.

існують конкретні оптимальні умови, які сприяють успішному осінньому внесенню та приживленню триходерми. по-перше, температура ґрунту має бути не нижче +5 c, оскільки це є мінімальним порогом, необхідним для підтримки активності гриба.

По-друге, на ділянці має бути відсутнє стійке промерзання, оскільки замерзлий ґрунт повністю зупиняє всі біологічні процеси, унеможливлюючи заселення.

По-третє, земля повинна бути вологою, що є ключовою умовою для поширення грибка, але варто уникати заболочених місць, де надмірна вода може бути згубною для нього. Ідеально, якщо після внесення є прогноз на кілька дощових днів, оскільки це забезпечує необхідну вологість для успішного «оселення» триходерми в нових шарах ґрунту.

Особливо сприятливим і ефективним місцем для осінньої роботи триходерми є теплиця. Тут температура, як правило, тримається вищою, ніж у відкритому ґрунті, а вологість є стабільнішою, що створює ідеальні умови для активного та ефективного оздоровлення землі. Це дозволяє підготувати ґрунт до нового посівного сезону, максимально знизивши кількість патогенної мікрофлори.