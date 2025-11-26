ТСН в социальных сетях

Гламур
417
2 мин

Подруга Лесика Турка назвала причину смерти певца и рассказала о его ужасном состоянии перед ней

Незадолго до рокового дня музыканта госпитализировали в больницу.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Лесик, он же Олег Турко.

Лесик, он же Олег Турко.

Подруга украинского певца Олега Турка, он же Лесик, рассказала о его состоянии незадолго до смерти.

Музыканта не стало 22 ноября. Подруга артиста - журналистка Мария Панчишин - в своем Facebook сообщила, что незадолго до смерти, а именно 19 ноября, Лесик попал в больницу. Состояние артиста резко ухудшилось, у него поднялось давление и началась острая боль в животе. Артисту вызвали "скорую", которой его доставили в больницу.

"У Лесика резко поднялось давление и началась острая боль в животе. Мы сразу вызвали скорую, и его доставили в больницу. Облегчения не было - он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не работают. Его болело настолько, что он постоянно крутился на кровати и не мог нормально говорить", - вспоминает Панчишин.

Олег Турко, он же Лесик.

Олег Турко, он же Лесик.

Наконец, Лесику не становилось лучше, а только хуже. Состояние музыканта ухудшалось с каждым часом. Через несколько дней после попадания в больницу исполнителя не стало.

"Мы настаивали на переводе в большую больницу, но нам ответили, что показаний для этого нет. А дальше его состояние стало обваливаться буквально по часам. Лесик попал в больницу в среду вечером, а в ночь на субботу его не стало...", - рассказала журналистка.

Отметим, в прошлом году у Лесика были серьезные проблемы со здоровьем. В декабре 2024-го у музыканта прямо на сцене остановилось сердце. Но тогда его удалось спасти, и артист находился на реабилитации. К сожалению, 22 ноября музыканта не стало. Лесик умер в возрасте 58 лет.

417
