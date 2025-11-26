ТСН у соціальних мережах

189
189
1 хв

Суд у Києві зупинено через "замінування" перед гучною справою щодо НАБУ

У Київському апеляційному суді евакуювали всіх через повідомлення про замінування. Це сталося перед розглядом апеляції детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Апеляційний суд Києва

Апеляційний суд Києва / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 26 листопада, Київський апеляційний суд попросив усіх залишити будівлю через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Мітинг за НАБУ біля суду / © ТСН

Мітинг за НАБУ біля суду / © ТСН

О 12:30 у суді планувалося розглядати апеляцію щодо тримання у СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Він є одним із детективів, які документували діяльність бізнесмена Тімура Міндіча.

Нагадаємо, що 21 липня Магамедрасулова та його батька затримала СБУ у справі, пов’язаній із нібито намірами продавати технічну коноплю в Дагестан. За даними слідства, він обговорював із знайомим можливість продажу батьком до Узбекистану, що підтвердив і свідок.

Мітинг за НАБУ біля суду. / © ТСН

Мітинг за НАБУ біля суду. / © ТСН

До суду мали намір прийти представники громадських організацій та протестувальники з вимогою звільнити Магамедрасулова.

Як зазначає Центр протидії корупції, зважаючи на час і обставини, повідомлення про замінування викликає підозру щодо його справжньої мети.

Раніше у НАБУ заявили, що затриманий співробітник Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов раніше брав безпосередню участь у викритті масштабної корупційної схеми в державній компанії “Енергоатом”.

189
