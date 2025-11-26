- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Суд у Києві зупинено через "замінування" перед гучною справою щодо НАБУ
У Київському апеляційному суді евакуювали всіх через повідомлення про замінування. Це сталося перед розглядом апеляції детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Сьогодні, 26 листопада, Київський апеляційний суд попросив усіх залишити будівлю через повідомлення про замінування.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
О 12:30 у суді планувалося розглядати апеляцію щодо тримання у СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Він є одним із детективів, які документували діяльність бізнесмена Тімура Міндіча.
Нагадаємо, що 21 липня Магамедрасулова та його батька затримала СБУ у справі, пов’язаній із нібито намірами продавати технічну коноплю в Дагестан. За даними слідства, він обговорював із знайомим можливість продажу батьком до Узбекистану, що підтвердив і свідок.
До суду мали намір прийти представники громадських організацій та протестувальники з вимогою звільнити Магамедрасулова.
Як зазначає Центр протидії корупції, зважаючи на час і обставини, повідомлення про замінування викликає підозру щодо його справжньої мети.
Раніше у НАБУ заявили, що затриманий співробітник Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов раніше брав безпосередню участь у викритті масштабної корупційної схеми в державній компанії “Енергоатом”.