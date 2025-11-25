ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
279
2 хв

У НАБУ пояснили, чому не змогли запобігти виїзду Міндіча

Директор НАБУ розповів, чому Бюро не могло запобігти виїзду Тимура Міндіча та що відомо про можливі витоки інформації.

Тимур Міндіч

НАБУ фізично не могло запобігти виїзду бізнесмена Тимура Міндіча, якого пов’язують із корупційними схемами в енергетиці.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

За його словами, звинувачення, які поширювали анонімні Telegram-канали після появи інформації про виїзд Міндіча, є маніпулятивними.

Кривонос наголосив, що Бюро не здійснювало прихованого контролю за переміщеннями фігуранта, адже не вело прослуховування його телефону:

"Ми не контролювали його переміщення, бо не контролювали його телефон. Наше інформування прикордонної служби про те, що особа збирається виїжджати — це теж ризик витоку інформації", — пояснив він.

За словами директора НАБУ, детективи вже постфактум дізналися, що Міндіч покинув Україну.

"Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону — його однаково пропустили б прикордонники", — додав Кривонос.

Паралельно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердив, що під час операції дійсно зафіксовано кілька ймовірних витоків інформації.

"У нас під час цієї операції було кілька етапів витоків. Зараз є два кримінальні провадження і службове розслідування. Ми встановлюємо, чи був витік про виїзд певних людей, чи це співпадіння. Частина фігурантів у неділю — за день до обшуків — заїхала до України, а одна людина (Міндіч) виїхала. Ми розуміємо, що були зустрічі, на яких він говорив, що в понеділок його не буде. Нам потрібно встановити, чи був він попереджений про обшуки", — пояснив Клименко.

Нагадаємо, бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант корупційної схеми в енергетичній сфері, виїхав з України о 2:09 10 листопада — за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Для перетину кордону він скористався послугами львівського сервісу преміум-перевезень "ТаймЛюкс".

